Кудрин предложил сократить финансовую поддержку ПФР еще на 40 миллиардов рублей

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил дополнительно сократить межбюджетный трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд (ПФР) в 2018 году на 40 млрд рублей.

Ранее правительство уже одобрило сокращение финансовой поддержки фонду на 61,3 млрд рублей относительно первоначального плана. Таким образом, общее сокращение трансферта ПФР могло бы составить 101 млрд рублей, передает РБК.

По оценке Счетной палаты (СП), если межбюджетный трансферт урезать менее чем на 100 млрд рублей, появляются «риски значительного остатка неиспользованных средств в бюджете ПФР на конец 2018 года».



Отмечается, что на 1 января 2018 года в бюджете ПФР оставалось 156,2 млрд рублей. При этом сумма может увеличиться, говорится в заключении СП.

«На 1 января следующего года ожидаемые остатки могут составить больше 200 млрд рублей в Пенсионном фонде», — указал Кудрин.

Ранее в Счетной палате заявили, что федеральный бюджет в 2018 году недополучит дивидендов госкомпаний на 43,2 млрд рублей.