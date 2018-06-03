Бюджет недополучит 43 миллиарда рублей из-за разной оценки дивидендов – Счетная палата РФ

Федеральный бюджет в 2018 году недополучит дивидендов госкомпаний на 43,2 млрд рублей. Такие данные приводит Счетная палата в заключении на законопроект о поправках в закон о бюджете 2018 года.



Поправки не учитывают уточненный прогноз Росимущества от 7 мая по поступлениям дивидендов, передает РБК. Согласно оценкам Росимущества, в 2018 году такие поступления составят 207,3 млрд рублей, что на 43,2 млрд рублей меньше цифры, указанной в поправках.

Отмечается, что Росимущество для оценки поступления дивидендов в бюджет в 2018 году использовало прогнозные данные самих госкомпаний, предоставленные по запросу, или данные по выплаченным в бюджет 2017 года промежуточным дивидендам.

При этом минфин не представил собственные расчеты по уточненному прогнозу поступления дивидендов.

«В настоящее время окончательные решения по дивидендам еще не приняты ни на уровне правительства, ни в компаниях (советы директоров еще не прошли), поэтому в бюджете учтена оценка дивидендов на основании факта прошлого года», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Госдуму РФ внесли поправки закон о бюджете, которые предполагают увеличение расходов на 62 млрд рублей.