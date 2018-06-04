Власти Нижнего Новгорода предложили горожанам обсудить новую маршрутную сеть

Администрация Нижнего Новгорода на этой неделе начнет цикл общественных обсуждений проекта новой маршрутной сети общественного транспорта. Власти города планируют провести по два слушания в каждом районе города.

«Мы представим визуализацию маршрутной сети по Московскому району и в целом по городу, как мы ее видим. Жители смогут высказать замечания и предложения», — приводит пресс-служба администрации Нижнего слова и.о. директора департамента транспорта и связи Елены Кузнецовой.

Заместитель мэра Нижнего Новгорода Александр Герасименко подчеркнул, что на общественных обсуждениях каждый маршрут будет рассмотрен максимально детально, чтобы «в дальнейшем не было нареканий со стороны населения».

Кузнецова добавила, что в течение года администрация планирует закупить в автопарк 400 новых автобусов.