Нефтяную компанию из холдинга Тахаутдинова оштрафовали на 500 тыс. рублей за попытку подкупа инспектора ГИБДД

В Татарстане компания «Таграс-Ремсервис» оштрафована на полмиллиона рублей за попытку подкупить инспектора ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

В марте 2018 года работник предприятия от лица фирмы предложил сотруднику отдела ГИБДД отдела МВД России по Сармановскому району РТ использовать спецтехнику «Таграс-Ремсервиса» для ремонта и строительства.

Взамен он попросил не составлять административные протоколы на сотрудников и саму фирму за управление автомобилем в пьяном виде или без прав, а также нарушение правил движения крупногабаритных грузовиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим в отношении ООО «Таграс-Ремсервис» возбудили дело о незаконном предложении от имени юридического лица. Мировой суд назначил компании штраф в 500 тыс. рублей.



ООО «Таграс-Ремсервис» входит в ООО «Таграс-Холдинг» бывшего гендиректора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова.

