Рафик Якубов: «Мы сделали предложение Косову, но он хочет во «Флориду»

Нападающий Ярослав Косов хочет продолжить карьеру во «Флориде», несмотря на предложение «Ак Барса».

Об этом сообщил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.

— Мы ему сделали предложение, но человек хочет уехать во «Флориду». Вопрос может решиться на этой неделе. Та ситуация (с вождением такси в нетрезвом виде) на переговоры с ним никак не влияет. Хотя мы не одобряем его поступок, это очень нехорошо, — заявил Якубов ТАСС.

В минувшем сезоне хоккеист сыграл 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ и Кубке Гагарина, набрав 12 (6+6) очков.

В ночь с 30 по 31 мая Ярослав Косов был остановлен инспекторами ГИБДД. Он находился за рулем в нетрезвом состоянии.