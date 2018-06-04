К 100-летию гибели Михаила Романова в Перми откроется фотовыставка

Фото: Пермский краеведческий музей

В пермском историческом парке «Россия — моя история» 11 июня откроется большая фотовыставка «Пермский пленник», посвященная 100-летию гибели великого князя Михаила Романова.

В экспозиции будут представлены крупноформатные фотографии, подлинники которых хранятся в частных и российских фондах, а также электронные копии снимков.

«Посетители получат возможность ближе познакомиться с личностью Михаила Романова, увидеть, каким он был в детстве и юности, взглянуть на Пермь столетней давности глазами великого князя», — рассказали в пресс-службе краеведческого музея.

Наряду с фотографиями пермяки смогут познакомиться с эскизным проектом памятника великому князю Михаилу Александровичу скульптора Алексея Матвеева.

Напомним, в ночь на 13 июня 1918 года в Перми были тайно убиты младший брат императора Николая II великий князь Михаил Александрович и его личный секретарь Николай Джонсон. Это событие стало началом расправы с представителями царской династии и некоторыми их приближенными, последовавшей затем в Екатеринбурге, Алапаевске, Петрограде.