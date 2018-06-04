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Сегодня в Татарстане дожди, грозы и до +23

04:31, 04.06.2018
Сегодня в Татарстане дожди, грозы и до +23
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 4 июня, в Татарстане будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до 16—21 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры днем по Татарстану составят от +18°С до +23°С. В Казани днем ожидается от +20°С до +22°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +19°С до +21°С.

Ранее МЧС Татарстана предупредило жителей республики о сильном ветре и грозах.

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