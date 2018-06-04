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Строители завершили установку свайных фундаментов железнодорожной части моста в Крым

11:48, 04.06.2018
Строители завершили установку свайных фундаментов железнодорожной части моста в Крым
Фото: most.life

Строители установили свайный фундамент железнодорожной части Крымского моста. Всего за время строительства в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6,7 тыс. сваи.

«Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению», — говорится в сообщении пресс-службы Крымского моста.

Напомним, президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста 15 мая. Путь по мосту занял 16 минут.

ОбществоИнфраструктура
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