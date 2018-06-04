В Уфе восстановили движение троллейбусов, вставших из-за дождя
В Уфе дорожникам удалось восстановить движение троллейбусов. Утром ряд маршрутов не смог проехать по Дежневскому путепроводу из-за дождя.
Скопление дождевой воды помешало проехать маршрутам №1, 13, и 22 в обе стороны, цитирует «Башинформ» сообщение МУЭТ Уфы.
Движение было восстановлено в 9.23 по местному времени.
Напомним, что на прошлой неделе троллейбусы и трамваи Уфы вновь встали из-за отключения электричества. Власти города хотят перейти на новую систему оплаты энергии.БизнесТранспорт Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым