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В Уфе восстановили движение троллейбусов, вставших из-за дождя

09:21, 04.06.2018

В Уфе дорожникам удалось восстановить движение троллейбусов. Утром ряд маршрутов не смог проехать по Дежневскому путепроводу из-за дождя.

Скопление дождевой воды помешало проехать маршрутам №1, 13, и 22 в обе стороны, цитирует «Башинформ» сообщение МУЭТ Уфы.

Движение было восстановлено в 9.23 по местному времени.

Напомним, что на прошлой неделе троллейбусы и трамваи Уфы вновь встали из-за отключения электричества. Власти города хотят перейти на новую систему оплаты энергии.

БизнесТранспорт Башкортостан
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