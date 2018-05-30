В Ульяновске показали японский робот-экзоскелет

В Ульяновске генеральный директор японской компании Cyberdyne Inc. Ёсиюки Санкай презентовал роботизированный экзоскелет медицинского назначения.

Демонстрация ноу-хау проходила в рамках фестиваля «Японская весна на Волге». Экзоскелет применяется для реабилитации пациентов при патологиях центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата и доступен как для взрослых, так и для детей.

Робокостюм состоит из восьми двигателей — на коленях, талии, локтях и плечах. Сенсоры присоединяются к телу и с помощью импульсов головного мозга помогают передвигаться в пространстве.

В Японии создано всего 700 экземпляров такого уникального оборудования, аренда стоит 4 тысячи долларов. На данный момент с японской стороной ведутся переговоры о применении аппарата для лечения ульяновских пациентов, пишет ИА «Ульяновск — город новостей».