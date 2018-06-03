Шесть стран G7 выразили беспокойство пошлинами США

Шесть стран по итогам встречи министров финансов стран «Большой семерки» (G7) в Канаде выразили беспокойство в связи с пошлинами США на сталь и алюминий.



«Мы обеспокоены тем, что эти действия неблагоприятны для нашей экономики, они на самом деле деструктивны. Это систематически фиксировалось шестью странами», — приводит «РИА Новости» слова министра финансов Канады Билла Морно.

Отмечается, что страны выразили свою точку зрения главе Минфина США Стивену Мнучину.

«Я ожидаю, что подобные настроения будут переданы раунду переговоров лидеров, и они проведут подобное обсуждение», — добавил Морно.

Напомним, с 1 июня Вашингтон ввел пошлины — 25 и 10% — в отношении ввозимых в США стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины.