Княгиня Романова проехала на автомобиле Lada по Крымскому мосту
Глава императорского дома Романовых княгиня Мария Владимировна проехала по Крымскому мосту на российском автомобиле Lada Largus. За рулем машины был ее сын — князь Георгий Михайлович.
Поездка имела символичное значение, поскольку мост открыли в год 235-летия присоединения Крымского полуострова к Российской империи.
«У них остались невероятные ощущения, так как Крымский мост — это жемчужина и достояние многонационального народа. Это невероятная стройка века. Крымский мост соединил историческую Россию навсегда», — цитирует «РИА Новости» официального представителя канцелярии дома Романовых в республике Владислава Пилькевича.
Отмечается, что Романовы прибыли в Крым 28 мая. За это время они посетили Керчь, Симферополь, Феодосию и Севастополь.
Напомним, Мария Владимировна является единственной дочерью Владимира Кирилловича Романова и внучкой великого князя Кирилла Владимировича, который был двоюродным братом Николая Второго.ОбществоВласть
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