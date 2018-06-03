Княгиня Романова проехала на автомобиле Lada по Крымскому мосту

Фото: ru.wikipedia.org / European Space Agency

Глава императорского дома Романовых княгиня Мария Владимировна проехала по Крымскому мосту на российском автомобиле Lada Largus. За рулем машины был ее сын — князь Георгий Михайлович.



Поездка имела символичное значение, поскольку мост открыли в год 235-летия присоединения Крымского полуострова к Российской империи.

«У них остались невероятные ощущения, так как Крымский мост — это жемчужина и достояние многонационального народа. Это невероятная стройка века. Крымский мост соединил историческую Россию навсегда», — цитирует «РИА Новости» официального представителя канцелярии дома Романовых в республике Владислава Пилькевича.

Отмечается, что Романовы прибыли в Крым 28 мая. За это время они посетили Керчь, Симферополь, Феодосию и Севастополь.

Напомним, Мария Владимировна является единственной дочерью Владимира Кирилловича Романова и внучкой великого князя Кирилла Владимировича, который был двоюродным братом Николая Второго.