Эстония потратит на обустройство границы с Россией €188 миллионов

Власти Эстонии планируют обустроить границу с Россией. На создание инфраструктуры потратят около €188 млн.

Изначально планировали завершить работы по благоустройству в 2019 году. Однако позже срок продлили на 3-4 года. Кроме того, возросла и сама стоимость работ в два раза, сообщает «Финмаркет».

Ранее сообщалось, что Совет Партии народного единства в Эстонии выступил за введение 72-часового безвизового режима с Россией. В партии полагают, что это позволит развить туристический сектор страны.