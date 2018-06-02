Врио губернатора Алтайского края подписал указ об отставке регионального правительства
Врио Губернатора Алтайского края Виктор Томенко провел первое оперативное совещание с правительством региона.
На нем он заявил, что подписал Указ об отставке краевого правительства и ряд распоряжений, в соответствии с которыми руководители органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора и Правительства края получили статус исполняющих обязанности, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 30 мая назначил временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко.ОбществоВласть
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