Новости общества

12:42 МСК
Новости раздела
Общество

Врио губернатора Алтайского края подписал указ об отставке регионального правительства

11:49, 02.06.2018
Врио губернатора Алтайского края подписал указ об отставке регионального правительства
Фото: скриншот видео

Врио Губернатора Алтайского края Виктор Томенко провел первое оперативное совещание с правительством региона.

На нем он заявил, что подписал Указ об отставке краевого правительства и ряд распоряжений, в соответствии с которыми руководители органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора и Правительства края получили статус исполняющих обязанности, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 30 мая назначил временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем