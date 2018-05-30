Врио губернатора Алтайского края назначен Виктор Томенко

Президент РФ Владимир Путин сегодня назначил временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Указ о назначении Томенко вступает в силу со дня его подписания.

На новой должности он сменил Александра Карлина, который сегодня объявил о своей отставке.

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске. Окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии». В 1990-х годах работал в Норильском горно-металлургическом комбинате.

В марте 2010 года Томенко стал замгубернатора Красноярского края,

с февраля 2012 — первым замгубернатора края. После назначения на пост врио губернатора края Александра Усса получил статус исполняющего обязанности первого заместителя губернатора — председателя правительства Красноярского края.

