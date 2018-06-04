«ТрансТехСервис» презентовал новые модели Subaru

Фото: Олег Тихонов

В автосалоне «ТрансТехСервис» состоялась презентация новых моделей Subaru. Это обновленные универсал повышенной проходимости Outback и седан бизнес-класса Legacy.

Outback, в отличии от конкурентов, имеет высокий дорожный просвет в 213 мм и симметричный постоянный полный привод. В обновленную версию Outback входит новейшая система безопасности EyeSight (адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, видение разметки, удержание автомобиля в полосе и безаварийное управление акселератором) и при этом стоимость данной системы безопасности составляет всего 100 000 рублей. Кроме того у обновленного Outback добавились немаловажные функции: камера переднего и бокового обзора, аудиосистема с 8-дюймовым дисплеем, люк. Трансмиссия Lineartronic получила имитацию 7 передач.

Legacy — возвращение легенды. Данная модель завоевала популярность давно и в 2018 году вновь возвращается на рынок России. Legacy также оснащен системой помощи водителю EyeSight, бесступенчатой вариаторной трансмиссией Lineartronic. В конструкцию силового агрегата и трансмиссии внесены изменения, направленные на улучшение динамики и снижение расхода топлива. Outback и Legacy собраны на одной базе и оснащаются одинаковым функционалом. Характерные отличия у Legacy в том, что это седан D класса с дорожным просветом в 150 мм.

Subaru полностью собраны в Японии, а это гарантия качества, надежность и безопасность.

«ТрансТехСервис» является официальным дилером Subaru. По словам представителей автосалона, к сегодняшнему дню забронирован почти весь заказ Subaru Legacy и Subaru Outback.

— Ожидаем интерес к данным моделям, так как они имеют конкурентные преимущества по сравнению с другими автомобилями этого же класса. На протяжении последних трех месяцев мы наблюдаем высокий спрос, практически весь заказ забронирован нашими клиентами, — прокомментировали в «ТрансТехСервис».

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