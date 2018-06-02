FIFA показала официальную телевизионную заставку ЧМ-2018

Фото: скриншот видео

FIFA представила официальную телевизионную заставку к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Вдохновением для создания такого ролика послужили произведенные для императорской семьи Карлом Фаберже Яйца.

«Мы интерпретировали красоту Императорских Яйц в богато детализированный и украшенный драгоценностями футбол, каждая панель имеет свою собственную идентичность и элементы, которые представляют богатство русской культуры. В основе каждой из этих панелей лежит жемчужина, в которой хранится архив каждой нации, выигравшей Чемпионат мира ФИФА ™ — Бразилию, Уругвай, Англию, Италию, Аргентину, Францию, Испанию и Германию», — говорится в пояснении к видеоролику.

Ранее Роскосмос опубликовал фотографии стадионов, принимающих игры ЧМ-2018.