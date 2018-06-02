FIFA показала официальную телевизионную заставку ЧМ-2018
FIFA представила официальную телевизионную заставку к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Вдохновением для создания такого ролика послужили произведенные для императорской семьи Карлом Фаберже Яйца.
«Мы интерпретировали красоту Императорских Яйц в богато детализированный и украшенный драгоценностями футбол, каждая панель имеет свою собственную идентичность и элементы, которые представляют богатство русской культуры. В основе каждой из этих панелей лежит жемчужина, в которой хранится архив каждой нации, выигравшей Чемпионат мира ФИФА ™ — Бразилию, Уругвай, Англию, Италию, Аргентину, Францию, Испанию и Германию», — говорится в пояснении к видеоролику.
Ранее Роскосмос опубликовал фотографии стадионов, принимающих игры ЧМ-2018.
Справка
Яйца Фаберже — серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже. Серия создавалась между 1885 и 1917 гг. для российской императорской семьи и частных покупателей. Всего известно о создании 71 экземпляра, из которых императорскими являются 54.
Словосочетание «Яйца Фаберже» стало синонимом роскоши и эмблемой богатства императорского дома и дореволюционной России. А также названием вида ювелирных изделий в виде яиц с сюрпризами и одним из символов России.
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