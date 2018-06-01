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Роскосмос опубликовал фотографии стадионов, принимающих игры ЧМ-2018

15:26, 01.06.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
Роскосмос опубликовал фотографии стадионов, принимающих игры ЧМ-2018
Фото: vk.com/roscosmos

Накануне Роскосмос опубликовал снимки стадионов, принимающих игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Фотографии сделаны из космоса.








«Роскосмос вместе со всей страной ждет старта этого грандиозного праздника и представляет подборку фотографий из космоса всех двенадцати стадионов, на которых будут проводиться игры мирового чемпионата. Девять из них были построены с нуля, а три — прошли серьезную реконструкцию», — говорится в сообщении агентства.

В подборку попали «Казань Арена» в Казани, «Мордовия Арена» в Саранске, «Нижний Новгород», «Самара Арена» в Самаре.

Напомним, что игры ЧМ-2018 состоятся также в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Екатеринбурге, Волгограде и Сочи.

СпортФутбол Татарстан
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