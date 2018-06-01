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Минниханов принял участие в подписании Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ

22:22, 01.06.2018
Минниханов принял участие в подписании Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ
Фото: tatarstan.ru

Президент России Владимир Путин принял в Кремле наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна. В рамках встречи стороны подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между странами.

В торжественной церемонии подписания принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба президента.

«Думаю, что это будет еще одним хорошим шагом в укреплении наших двусторонних связей. В прошлом году товарооборот между РФ и ОАЭ вырос на 31 процент, а за l квартал этого года — еще на 70 процентов», — отметил Путин.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего наращивания российско-эмиратского взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, текущая ситуация в области энергетики, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.

ОбществоВласть Татарстан
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