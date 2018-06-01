Бречалов поручил до 1 марта начать работы на долевых домах «Родникового края»

Власти Удмуртии должны предоставить полную информацию по срокам заселения дольщикам ЖК «Родниковый край» и дома на улице Петрова до 1 марта 2019 года. К этому же времени на объектах должны быть начаты работы, поручил глава республики Александр Бречалов.

Председатель правительства УР Ярослав Семенов заявил руководителю региона, что к 1 марта власти смогут отчитаться по каждому объекту.

«До 1 марта мы доложим по каждому объекту, когда будут введены в эксплуатацию, когда будут завершены строительством дома по всем объектам», — заявил премьер республики в прямом эфире ТРК «Моя Удмуртия».

Бречалов подчеркнул, что застройщики уже должны начать работы на всех объектах. Глава УР подчеркнул, что в прошлые годы обещания по строительству проблемных домов остались голословными.

«У нас три года решается вопрос и по Петрова, 49 и по «Родниковому краю» по предоставлению участка. Участки мы нашли за эту неделю. Сейчас застройщики определятся, какой из них более подходит для компенсации их затрат», — сказал Бречалов.

Напомним, что ЖК «Родниковый край» строится в деревне Хохряки. В апреле власти Ижевска отказались выделять новому застройщику землю в городе для компенсации затрат. Глава города Тюрин пояснил, что объекты возводятся в Завьяловском районе республики.