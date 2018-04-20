Власти Ижевска отказались выделять землю для нового застройщика проблемного ЖК «Родниковый край»

Администрация Ижевска отказалась предоставлять участок земли новому застройщику ЖК «Родниковый край» (ООО «Холмы-2»), согласившемуся завершить дома дольщиков. Глава города Юрий Тюрин объяснил дольщикам, что объекты находятся на территории Завьяловского района.

«В данной ситуации прорабатывается вопрос о возможном переводе земельных участков в собственность Удмуртской Республики для дальнейшего их использования при решении проблем дольщиков из различных муниципальных образований. Но это не полномочия муниципалитета Ижевска», — приводит слова мэра «Коммерсант».

Он отметил, что город готов не продавать участки на аукционе, намекнув, что власти таким образом потеряют в доходах.

Минстрой Удмуртии готов предложить застройщику участки на территории Ижевска, находящиеся в республиканской или федеральной собственности. И. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Иван Ястреб отметил, что кроме нескольких участков в Ижевске ООО «Холмы-2» рассматривали землю в Завьяловском районе.

Инвестор отказывается продолжать строительство домов до получения гарантий на право аренды земли в столице республики. «Холмы-2» «законсервировали» объекты осенью 2017 года.

Напомним, что замминистра строительства РФ Никита Стасишин заявлял о возможности завершить строительство ЖК «Родниковый край» в 2018 году. Позже Ястреб говорил о намерении возвести комплекс в 2019-м.



