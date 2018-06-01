Ивелин Попов проведет первый сбор вместе с «Рубином»

Футболист московского «Спартака», проводивший минувший сезон в «Рубине», Ивелин Попов заявил, что начнет подготовку к новому сезону в составе казанской команды.

«Изначально должен был начать сбор со «Спартаком», но мне позвонили из клуба и сказали, что я должен буду провести первый сбор с «Рубином», так как мой контракт с казанцами действует до 30 июня. Поэтому с 17 по 30 июня буду в «Рубине», а 1 июля вернусь в «Спартак», — сказал Попов по телефону «Р-Спорт».

Напомним, в сезоне 2017/2018 болгарский нападающий сыграл за «Рубин» девять матчей и забил четыре гола. В конце мая стало известно, что «Рубин» решил не предлагать ему контракт из-за высокой заработной платы футболиста и действующего лимита на легионеров.