Венгерская компания может построить в Марий Эл мусороперерабатывающий завод

Венгерская компания Polus Kft предложила властям Марий Эл построить в республике мусороперерабатывающий завод. Также компания хочет заняться реконструкцией йошкар-олинского «Водоканала» и ТЭЦ-1.

Возможное сотрудничество обсудили на встрече гендиректор Polus Kft Ласло Хорват и первый вице-премьер республики Андрей Россошанский.

«Мы являемся компанией, которая с самого начала способствует реализации проектов со специалистами на местах, структурирует проект по техническим, технологическим позициям, определяет финансирование и выступает в качестве генерального подрядчика», — приводит слова Хорвата «Марийская правда».

Венгерская компания выразила заинтересованность и такими отраслями как агропром, здравоохранение, строительство.

Однако конкретных договоренностей пока достигнуто не было, отмечает издание.

Заинтересованность иностранных игроков рынком переработки мусора в России неудивительна. Ранее Минпромторг РФ оценил создание отрасли в 5 трлн рублей.



