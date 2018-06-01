Глава Мордовии открыл реконструированный мост в районе ДСК

Накануне в Саранске глава Мордовии Владимир Волков открыл реконструированный мост на автодороге № 8 в районе ДСК. Он подчеркнул, что объект является важным для транспортной системы города.

«Наш строительный комплекс еще раз доказал, что может качественно выполнить любые по сложности задачи и сдать объект в кратчайшие сроки», — приводит слова руководителя республики пресс-служба правительства РМ.

Также глава Мордовии добавил, что после завершения ЧМ-2018 в районах и городах республики продолжится реконструкция старых и строительство новых дорог.

По словам Волкова, в Саранске появится новый путепровод, соединяющий Химмаш и Светотехстрой.