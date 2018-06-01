Путин подписал закон об уточнении понятия «иностранный инвестор»

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уточнении понятия «иностранный инвестор».

Теперь под это понятие не попадают иностранные организации, которыми управляют российские юридические или физические лица. Кроме того, не попадают и имеющие двойное гражданство, одно из которых РФ, сообщает пресс-служба Правительства России.

Ранее Путин пообещал иностранным инвесторам не наказывать их за исполнение антироссийских санкций на встрече на Петербургском международном экономическом форуме.