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В Оренбургской области загорелась налоговая инспекция

10:11, 01.06.2018
В Оренбургской области загорелась налоговая инспекция
Фото: pixabay.com

Сильное возгорание произошло в налоговой инспекции Орска в четверг, 31 мая.

Огонь повредил блок кондиционера и небольшой участок электропроводки. На место происшествия выехали спасатели — 16 пожарных и 4 единицы техники. В течение получаса пламя было полностью потушено. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России по Оренбургской области.

По предварительной версии, причиной пожара мог стать неисправный кондиционер.

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