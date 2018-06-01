В Оренбургской области загорелась налоговая инспекция
Сильное возгорание произошло в налоговой инспекции Орска в четверг, 31 мая.
Огонь повредил блок кондиционера и небольшой участок электропроводки. На место происшествия выехали спасатели — 16 пожарных и 4 единицы техники. В течение получаса пламя было полностью потушено. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России по Оренбургской области.
По предварительной версии, причиной пожара мог стать неисправный кондиционер.Происшествия
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