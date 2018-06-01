Благотворительный фонд Муртазы Рахимова получил за прошлый год 872 миллиона рублей

Аналитики «Реального времени» подсчитали, что в 2017 году благотворительный фонд первого президента Башкирии Муртазы Рахимова «Урал» получил 872 млн рублей.

Годом ранее счета организации пополнились на 913,5 млн рублей. В 2015 году ей удалось получить 7,7 млрд рублей.

При этом фонд остается самым богатым в республике. На счетах «Урала» 8,5 млрд рублей.

Расходы фонда также сокращаются. На зарплаты работникам в 2016 году потрачено около 63,4 млн рублей. На содержание аппарата управления ушло 70,8 млн рублей.

На приобретение «основных средств, инвентаря и иного имущества» в 2015 году «Урал» выделил почти 107 млн рублей, а через год — всего 265 тыс. рублей.

При этом в 2017 году фонд потратил 460 млн рублей на «вклад в уставный капитал хозяйственного общества».

Подробнее читайте в материале «Реального времени».