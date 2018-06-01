Выручка сахарного завода «Агросилы» в 2017 году составила почти 5 миллиардов рублей

Выручка сахарного завода «Агросилы» в 2017 году составила более 4,8 млрд рублей. Объем поставок на экспорт предприятие оценило в 128,6 млн рублей.

«Заинский сахар» за сезон произвел более 170 тыс. тонн сахарного песка, 40,6 тыс. тонн патоки и 58,1 тыс. тонн жома гранулированного. Всего в 2017 году завод переработал 1,4 млн тонн сахарной свеклы, что почти на 500 тыс. тонн больше, чем в 2016 году.

В прошлом году сообщалось, что в Заинском районе собрали 466 тыс. тонн свеклы (урожайность — 451 ц/га).