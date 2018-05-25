ЦБ РФ отозвал лицензию у Объединенного кредитного банка

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского Объединенного кредитного банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что в мае 2018 года ПАО «О.К. Банк» осуществил сделки с ценными бумагами, конечной целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Регулятор подчеркивает, что неоднократно применял в отношении Объединенного кредитного банка меры надзорного реагирования, в том числе вводил запрет на привлечение вкладов населения.



ПАО «О.К. Банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 мая кредитная организация занимала 200-е место в банковской системе России.



Сегодня Банк России также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у хабаровского банка «Уссури».