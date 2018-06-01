В России появится новый дорожный знак на время ЧМ-2018

В России на время чемпионата мира по футболу в 2018 году введут новый знак: «Движение автобусов запрещено».

Действие нового запрещающего дорожного знака будет распространяться на автобусы, осуществляющие перевозки по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам, говорится в опубликованном на сайте правовой информации постановлении.



Знак будет круглым в формате запрещающего знака. По центру будет расположено условное обозначение автобуса.



Напомним, правительство РФ уже разрешило аккредитованным лицам движение по автобусным полосам во время проведения ЧМ-2018.