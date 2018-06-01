«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» резко поднять транзитный тариф

Украинский «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» прокачивать с 2020 года по 110 млрд кубометров в год и поднять тарифы в 2018—2019 годах на треть — совокупно на $2,3 млрд.

В противном случае компания грозится взыскать с «Газпрома» в арбитраже компенсацию обесценения своей газотранспортной системы в размере до $11 млрд, передает «Коммерсантъ».

Кроме того, «Нафтогаз» предложил российской компании самостоятельное бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины либо их бронирование клиентами «Газпрома».

Напомним, акции оператора «Северного потока» заморозили из-за спора «Газпрома» с украинской фирмой.