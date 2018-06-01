Новости общества

05:57 МСК
Новости раздела
Общество

В России к 2020 году могут полностью запретить продажу квартир в недостроенных домах

05:26, 01.06.2018
В России к 2020 году могут полностью запретить продажу квартир в недостроенных домах
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин планирует запретить к 2020 году продавать жилье в недостроенных домах.

Отмечается, что актуальное законодательство предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019-го. Квартиру на этапе строительства купить будет можно, однако деньги будут не поступать к застройщику, а складываться на определенные счета в банке. Оплата уйдет девелоперу только после передачи квартиры собственнику.

Президент потребовал не дожидаться июля следующего года и сделать это раньше, чуть ли не в этом году, передают «Ведомости».

Ранее Правительство РФ подготовило поправки к законопроекту о совершенствовании защиты прав дольщиков.

ОбществоВластьИнфраструктура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем