В России к 2020 году могут полностью запретить продажу квартир в недостроенных домах

Президент России Владимир Путин планирует запретить к 2020 году продавать жилье в недостроенных домах.

Отмечается, что актуальное законодательство предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019-го. Квартиру на этапе строительства купить будет можно, однако деньги будут не поступать к застройщику, а складываться на определенные счета в банке. Оплата уйдет девелоперу только после передачи квартиры собственнику.

Президент потребовал не дожидаться июля следующего года и сделать это раньше, чуть ли не в этом году, передают «Ведомости».



Ранее Правительство РФ подготовило поправки к законопроекту о совершенствовании защиты прав дольщиков.