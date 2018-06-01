Сегодня в Татарстане мокрый снег и до +12

Сегодня, 1 июня, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами по республике пройдут небольшие дожди. ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом.



Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый сильный до 15 м/с, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от 0 до +4 градусов, местами заморозки до -2˚. Максимальные температуры днем по Татарстану составят от +7°С до +12°С.

В Казани днем ожидается от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +7°С до +9°С.

Ранее Гидрометцентр РТ предупредил о сильном похолодании на территории республики в период с 31 мая по 2 июня.