Губернатор Новгородской области отчитался перед Путиным о развитии региона

Российский президент Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и обсудил социально-экономическое развитие региона.



«Самое первое, то, на что вы обращали внимание, — это дороги. На момент начала работы у нас нормальных дорог было 26 процентов, благодаря вашей поддержке на конец года было 35[%], и мы рассчитываем, что будет 42[%] по итогам этого года», — цитирует ТАСС Никитина.

При этом показатель смертности на дорогах пока не соответствует майскому указу. Говоря о ситуации в экономике, глава региона обратил внимание на рост промышленного производства.

«Мы растем по частным инвестициям, где-то на 7 миллиардов в этом году, что приятно — у нас растет экспорт», — заявил Никитин.

Отмечается, что около 40 новых предприятий вышли на экспортные рынки.