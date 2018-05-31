Кировские депутаты Мамаев и Гозман чуть не подрались на заседании областного заксобрания

В Кирове во время заседания областного законодательного собрания чуть не подрались два депутата. Ссора произошла между руководителем фракции КПРФ Сергеем Мамаевым и самым богатым депутатом парламента региона Константином Гозманом.

На заседании Мамаев заявил, что Гозман как гендиректор агрохолдинга «Дороничи» задекларировал доход за прошлый год в 190 млн рублей. При этом он якобы не собирается поднимать зарплату своим работникам.

Гозман же ответил, что такой критике со стороны лидера кировских коммунистов он подвергся не случайно.

«К сожалению, то, что вы говорите, произошло после того, как вы обратились ко мне за финансовой поддержкой, в которой я вам отказал — в силу того, что не разделяю ваших взглядов», — приводит слова депутата «ФедералПресс».

Издание отмечает, что в перерыве Мамаев пытался спровоцировать драку. В местных телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой запечатлено, как депутаты выясняют отношения.