Сослан Джанаев — лучший игрок «Рубина» в сезоне 2017/18

Вратарь казанского «Рубина» Сослан Джанаев назван лучшим игроком команды по итогам прошедшего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

В результате голосования болельщиков команды 31-летний вратарь набрал 53 процента голосов. Голосование проводилось с премиальным спонсором клуба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сослан Джанаев пришел в казанский клуб в начале прошлого сезона, по ходу которого он сумел выиграть конкуренцию у многолетнего голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова. В результате чего Рыжиков решил покинуть казанский клуб.

В чемпионате России сезона 2017/2018 Сослан Джанаев сыграл в 18 матчах и пропустил 13 мячей.