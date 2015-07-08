Геннадий Гатилов: Россия против создания трибунала по крушению Boeing под Донецком

Россия не поддерживает идею создания трибунала для уголовного преследования виновников крушения малазийского Boeing 777 под Донецком, так как расследование катастрофы ещё не завершено. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.

«Нас вообще в принципе не устраивает эта идея по нескольким обстоятельствам. Расследование ещё продолжается, никаких выводов окончательно не сделано. Нидерланды лишь представили промежуточный вариант этого доклада. Они и сами признают, что окончательно смогут довести расследование и представить доклад только к концу года», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Кроме того, он отметил, что «во всех других аналогичных ситуациях никаких трибуналов не создавалось».

Напомним, Нидерланды выступают за создание международного трибунала для проведения суда над виновными в крушении малайзийского Boeing на Украине.



Представители концерна ВКО «Алмаз-Антей» обнародовали свою версию катастрофы Boeing 777. Проведя анализ повреждений малайзийского самолета, специалисты утверждают, что он рухнул из-за попадания ракеты 9М38М1 комплекса «Бук-М1», состоящего на вооружении Минобороны Украины. В США заявили, что этой информации не верят.

Boeing 777 компании Malaysia Airlines, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. Официальный Киев и ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняют в трагедии друг друга. Расследование причин крушения и гибели пассажиров продолжается.



