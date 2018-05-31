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Бречалов раскритиковал глав районов Удмуртии из-за долгов за газ

15:57, 31.05.2018
Бречалов раскритиковал глав районов Удмуртии из-за долгов за газ
Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал применить «жесткие меры» к главам районов, накопивших долги за газ. По его мнению, чиновники недорабатывают в этом направлении.

Руководитель республики подчеркнул, что долги региона перед «Газпромом» достигли 520 млн рублей. Этот показатель вдвое выше заложенного в план, передает «Коммерсант».

Напомним, что финансирование строительства 50-метрового бассейна в Ижевске приостановлено именно по причине долгов.

Ранее сообщалось, что долги предприятий Удмуртии перед «Газпромом» превысили 1,2 млрд рублей.

ОбществоВласть Удмуртия
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