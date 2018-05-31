Группа банка «Зенит» в I квартале снизила чистую прибыль по МСФО на 39%

Группа банка «Зенит», подконтрольная нефтяной компании «Татнефть», в январе—марте 2018 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 366,2 млн рублей. Это на 39,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Процентные доходы группы снизились в I квартале на 23,1%, до 5,2 млрд рублей, вместе с тем расходы сократились на 42,9%, до 2,9 млрд рублей. В итоге чистый процентный доход вырос на 36,1%, до 2,3 млрд рублей, говорится в отчетности банка.

В целом операционные доходы кредитной организации снизились на 2,8%, до 2,4 млрд рублей, административные и прочие операционные расходы выросли на 9%. В результате прибыль до налогообложения упала на 32,3%, до 486,4 млн рублей.

Отметим, что Банк «Зенит» планирует завершить в 2019 году присоединение четырех дочерних банков, в том числе и «Девон-кредита». Ежегодная экономия от объединения может составить 1,5 млрд рублей.