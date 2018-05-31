Рафик Якубов: «Остались маленькие штрихи по составу, ждем открытия рынка свободных агентов в НХЛ»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о трансферных планах казанского клуба.

— Команду покинули Василий Токранов и Атте Охтамаа, два ведущих защитника.

— Это хоккейная жизнь. Всегда кто-то уходит, кто-то приходит. Атте по семейным причинам ушел, Василий решил сменить обстановку после многих лет в «Ак Барсе». Будут замены. Ничего страшного.

— На замену Охтамаа вы ищите игрока на североамериканском рынке?

— Будем искать легионера, но мы не торопимся. Остались маленькие штрихи по составу. С 1 июля откроется рынок свободных агентов в Америке. Тогда можно будет вести переговоры, — сказал Якубов.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий Дмитрий Обухов покинет «Ак Барс».