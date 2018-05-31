Татарстан занял первое место в ПФО по продажам премиальных автомобилей

Республика Татарстан заняла первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по продажам премиальных автомоблией с января по апрель 2018 года. Всего за этот период в республике приобрели 1 250 таких автомобилей.

Далее в ПФО следуют Самарская (785 авто) и Нижегородская (705 авто) области.

Больше всего машин премиум-сегмента в России за отчетный период приобрели в Москве — 15 230 экземпляров. На втором месте находится Санкт-Петербург (4 950 авто), а замыкает тройку лидеров Подмосковье (4 460 авто).

Кроме названных регионов в топ-10 регионов РФ по продажам премиальных автомобилей вошли Краснодарский край (2 080 авто), Свердловская (1 010 авто), Ростовская (945 авто) и Челябинская области (670 авто), передает «Автостат».

Всего с января по апрель 2018 года россияне приобрели 44 тыс. новых легковых машин премиум-сегмента.

Напомним, что по итогам прошлого года Казань вошла в тройку городов-лидеров по продажам премиальных автомобилей в России.