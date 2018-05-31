Новости спорта

12:18 МСК
Новости раздела
Спорт

Гус Хиддинк: «Семак учился у больших тренеров, и теперь настало его время быть главным»

12:04, 31.05.2018

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал назначение Сергея Семака на пост наставника «Зенита»:

— Я очень рад, что Сергей Семак стал главным тренером «Зенита». Это умный и душевный человек. Уверен, у него все получится. Как игрок он не раз демонстрировал великолепное чтение игры. В мое время Семак был ключевым игроком сборной. Это лидер на поле и в раздевалке. Сергей учился у больших тренеров, и теперь настало его время быть главным. Я поздравляю его и «Зенит». Надеюсь увидеться с ним на чемпионате мира в России. Желаю ему всего наилучшего, — сказал Хиддинк «Чемпионату».

Сергей Семак прервал отношения с «Уфой» и возглавил питерский «Зенит».

СпортФутбол Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем