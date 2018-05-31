Завтра в Марий Эл запретят продажу спиртного

Завтра, 1 июня, в Марий Эл будет запрещена продажа алкогольных напитков. Ограничение вводится из-за празднования Дня защиты детей.

В республике вступил в силу закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории РМЭ», передает пресс-служба администрации Йошкар-Олы.

«В соответствии с законом, не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 00.00 часов до 24.00 часов в следующие дни: 25 января (День российского студенчества); 1 июня (Международный день защиты детей); 27 июня (День молодежи); 1 сентября (День знаний), за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в сообщении мэрии.

Однако исключением является продажа в предприятиях общественного питания. Таким образом в барах и ресторанах останется возможность заказать спиртное.

Напомним, что аналогичное ограничение вводилось в Башкирии на время Последнего звонка. Запрет ввели и в Кировской области.



