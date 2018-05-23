Завтра власти Кировской области запретят продажу алкоголя

Правительство Кировской области напомнило, что 24 мая в регионе пройдет празднование «Последнего звонка». В связи с этим на территории области будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Исключение составят объекты общепита, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Замминистра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Ольга Чаузова подчеркнула, что за нарушение запрета предполагается штраф.

«Нарушение этих требований влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей», — подчеркнула Чаузова.

Она призвала предпринимателей соблюдать законодательство.