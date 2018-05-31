В Перми закрывается крупная фитнес-студия

Студия фитнеса «Стиль Жи» прекращает свою работу с 2 июня. Спортивный комплекс просуществовал 3,5 года.

По словам генерального директора фитнес-центров «Колизей» и «Стиль Жи» Натальи Волохатых, проект «Стиль Жи» не оправдался прежде всего с экономической точки зрения.

«Финансовые показатели клуба ухудшили кредиты, взятые в валюте до повышения курса доллара и высокие арендные платежи. Это был «инновационный фитнес-продукт», который жители Перми не приняли на 100%», — цитирует слова Волохатых интернет-газета «Текст».

Стоит отметить, что у клуба было около 2 тысяч клиентов.