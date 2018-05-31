В Перми из-за угрозы взрыва эвакуировали офис Сбербанка

Офис Сбербанка в Перми экстренно эвакуировали из-за возможной угрозы взрыва. Инцидент произошел в Верхних Мулах в среду, 30 мая.

Причиной стала бесхозная сумка, лежащая в помещении отделения банка. На место были вызваны спасатели, саперы и сотрудники полиции. Персонал и посетители были выведены из здания, пишет «АиФ-Прикамье».

В результате проверки были установлено, что содержимое бесхозной сумки никакой опасности не представляет. Сотрудники полиции нашли хозяина утерянной вещи.