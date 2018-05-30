«Газпром» передал 100% акций Nord Stream 2 в залог по обязательствам перед партнерами

«Газпром» передал 100% акций Nord Stream 2 в залог до полного погашения обязательств по соглашениям с зарубежными партнерами.

Акции были переданы «Винтерсхалл Нидерланды Транспорт энд Трейдинг Б.В.», «ОМВ Газ Маркетинг Трейдинг энд Финанс Б.В.» и еще трем компаниям, говорится в отчете «Газпрома» по МСФО.

Напомним, акции оператора «Северного потока» заморозили из-за спора «Нафтогаза» и «Газпрома». Также сообщалось, что под арест могут попасть и акции Nord Stream 2.