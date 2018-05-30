Минниханов встретился с генконсулом Казахстана в Казани Еркином Тукумовым
С новым Генеральным консулом Казахстана в Казани Еркином Тукумовым встретился сегодня президент РТ Рустам Минниханов.
В ходе встречи стороны наметили дальнейшие шаги в укреплении дружественных отношений между Казахстаном и Татарстаном как субъектом России, сообщает пресс-служба президента РТ.
В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощник президента РТ Радик Гиматдинов, и.о. руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев и представитель Министерства иностранных дел РФ в Казани Радик Вахитов.
Напомним, Тукумов занял должность в феврале этого года.ОбществоВласть Татарстан
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