Минниханов встретился с генконсулом Казахстана в Казани Еркином Тукумовым

С новым Генеральным консулом Казахстана в Казани Еркином Тукумовым встретился сегодня президент РТ Рустам Минниханов.

В ходе встречи стороны наметили дальнейшие шаги в укреплении дружественных отношений между Казахстаном и Татарстаном как субъектом России, сообщает пресс-служба президента РТ.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощник президента РТ Радик Гиматдинов, и.о. руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев и представитель Министерства иностранных дел РФ в Казани Радик Вахитов.

Напомним, Тукумов занял должность в феврале этого года.