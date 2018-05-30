В Башкирии из перевернувшейся фуры вылилось 1,3 тонны нефти
Сегодня в Башкирии на трассе перевернулась фура с нефтью. Из цистерны вылилось около 1,3 тонны сырья.
Сообщение о ДТП поступило в 10.20 по местному времени, передает пресс-служба ГУ МЧС по РБ. Грузовик перевернулся на 54 км дороги Кропачево — Месягутово — Ачит.
Большегруз MAN перевозил 25 тонн нефтепродукта.
По данным спасателей, погибших и пострадавших нет. Движение не блокировалось.
На место кроме сотрудников МЧС отправились представители ГИБДД, Минэкологии республики, администрации Салаватского района и ОАО «Башкиравтодор».Происшествия Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым