На въезде в Самару к ЧМ-2018 поставили «голливудские» буквы

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В преддверии ЧМ-2018 на въезде в Самару появились надписи «Welcome» и «Добро пожаловать», выполненные из «голливудских» букв.

Графическое приветствие разместилось на холме около трассы М-5 неподалеку от поселка Новосемейкино. Как пишут пользователи, конструкция хорошо заметна с дороги. Снимки с арт-объектом быстро разлетелись в социальных сетях.

Стоит отметить, что это не первая надпись, появившаяся в преддверии игр ЧМ-2018. Ранее на трубах ГРЭС на Волжском проспекте появился перетяг с надписью «Самара приветствует гостей чемпионата — 2018!». Кроме того, власти покрасили и подсветили все стелы на въездах в областную столицу.