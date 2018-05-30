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На въезде в Самару к ЧМ-2018 поставили «голливудские» буквы

10:08, 30.05.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России 1
На въезде в Самару к ЧМ-2018 поставили «голливудские» буквы
Фото: скриншот

В преддверии ЧМ-2018 на въезде в Самару появились надписи «Welcome» и «Добро пожаловать», выполненные из «голливудских» букв.

Графическое приветствие разместилось на холме около трассы М-5 неподалеку от поселка Новосемейкино. Как пишут пользователи, конструкция хорошо заметна с дороги. Снимки с арт-объектом быстро разлетелись в социальных сетях.

Стоит отметить, что это не первая надпись, появившаяся в преддверии игр ЧМ-2018. Ранее на трубах ГРЭС на Волжском проспекте появился перетяг с надписью «Самара приветствует гостей чемпионата — 2018!». Кроме того, власти покрасили и подсветили все стелы на въездах в областную столицу.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:19
    Самаре нужны на трассах и при въезде в город сделать освещение. Даже указатеоей нет в аэропорт. берите пример с Татарстана. почти все трассы освещены и указатели везде.
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